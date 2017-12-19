بالفيديو.. الجهات الأمنية تطمئن على الفنان عبدالله السدحان بعد صاروخ الحوثي

المواطن - الرياض

اطمأنت الجهات الأمنية على سلامة الفنان عبدالله السدحان بعد سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي في منزله في الرياض.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن أنه تم اليوم اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن باتجاه الرياض حيث تم تدميره في الجو دون أية أضرار.

الجهات الأمنية تطمئن على الفنان #عبدالله_السدحان بعد سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي في منزله في #الرياض pic.twitter.com/33GQA6ofos — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 19, 2017







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