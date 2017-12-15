بالفيديو.. الحربي يهز شباك الاتفاق بالهدف الرابع

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منصور الحربي، بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في مرمى الاتفاق في الدقيقة 84، لتُصبح النتيجة تقدم الراقي بنتيجة 4/1.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم تيسير الجاسم، للنادي الأهلي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل الاتفاق، عن طريق لاعبه رودريغو ساليناس، في الدقيقة 33.

وسجَّل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهند عسيري، الهدفَ الثاني لفريقه في مرمى الاتفاق، في الدقيقة 48، قبل أن يُضيف الهدف الثاني له والثالث للراقي في الدقيقة 63.







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