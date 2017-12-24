بالفيديو.. الفيحاء يُحرج الاتحاد في ملعبه ويفوز عليه بهدف نظيف

المواطن – مروة نبيل

نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في إحراج لاعبي الاتحاد، بعدما حققوا الفوز على العميد بملعبه ووسط جمهوره، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وانتهى الشوط الأول بين الاتحاد والفيحاء بالتعادل السلبي، إلا أن الكولومبي دانيلو أسبريلا، نجح في تسجيل الهدف الأول لصالح الفريق البرتقالي في شباك العميد في الدقيقة 74، ليقود فريقه لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة.

وتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 22 في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم في الترتيب ويحتل المركز الثامن.







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