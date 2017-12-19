بالفيديو.. “المواطن” توثق الاستعدادت لإعلان الميزانية السعودية 2018

بالفيديو.. “المواطن” توثق الاستعدادت لإعلان الميزانية السعودية 2018

2017/12/19
الساعة 4:49 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - فهد الدوسري -الرياض

وثقت صحيفة  “المواطن ” بالفيديو والصور لقطات من الاستعدادات لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الميزانية السعودية 2018.

وشهدت قاعة المؤتمرات بمقر وكالة الأنباء السعودية حضورًا كثيفًا من قبل وسائل الإعلام المختلفة للمشاركة في نقل هذا الحدث المهم.

ومن المتوقع أن تتضمن ميزانية 2018 زيادة مخصصات التنمية والدعم النقدي للمواطنين خاصة وأنها الأولى بعد إقرار سياسات حساب المواطن.


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