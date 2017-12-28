المواطن - الرياض

انطلقت مظاهرات حاشدة في العديد من المدن الإيرانية احتجاجاً على البطالة والفقر ولتنديد بسياسة الملالي في الداخل والخارج.

واشتعلت المظاهرت في أربع مدن إيرانية حتى الآن من بينها مدينة مشهد ومدينة نيشابور فيما ردد المتظاهرون شعارات ضد الحكومة والنظام وتطالب بالانسحاب من سوريا ولبنان والاهتمام بالشعب الإيراني.

وردد المتظاهرون أيضا شعارات جريئة مثل الموت للديكتاتور (خامنئي ) والموت لروحاني.

وطالب المتظاهرون بخروج إيران من سوريا ولبنان ووقف تدخلها في شؤون المنطقة والتركيز على القضايا الداخلية.

ومن المتوقع انضمام مدن أخرى هذا المساء وغدًا بعد صلاة الجمعة لهذه المظاهرات.

وقد طوقت عناصر الشرطة الإيرانية المتظاهرين فيما سمعت أصوات أعيرة نارية كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ويعاني المواطن الإيراني من تدني مستوى الدخل وسوء مستوى المعيشة بشكل عام فيما هناك آلاف الإيرانيين دون تعليم أو مأوى أو خدمات أساسية في الوقت الذي تتكدس فيه الأموال في أرصدة قادة نظام الملالي في البنوك الخارجية.

وكان مسؤولون في أصفهان حذروا من تفاقم أزمة البطالة، حيث تشير الإحصاءات إلى طرد أكثر من 27 ألف شخص من العمل، بسبب إفلاس الشركات الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الماضية.

#عاجل من #مشهد السلطات تستخدم الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. عدد المدن التي انضمت للاحتجاجات يتزايد بشكل سريع. pic.twitter.com/P6jSDu9pyq — Mohammed Alsulami (@mohalsulami) December 28, 2017

شعارات في مدينة #نيشابور البارحة تدعو للثورة : أيها الشاب الايراني .. انهض، انهض pic.twitter.com/2yTiMYF7kJ — Mohammed Alsulami (@mohalsulami) December 28, 2017

#عاجل الشرطة تنتشر في شوارع #مشهد بشكل مكثف و أصوات إطلاق رصاص pic.twitter.com/FbZAOFYk6k — Mohammed Alsulami (@mohalsulami) December 28, 2017







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