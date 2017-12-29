بالفيديو.. النصر يُبعد النادي الأهلي عن الصدارة بثلاثية في مرماه

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة النصر أمام نظيره النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي، بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تقدم النصر أولًا من ضربة رأس رائعة لنجمه عبدالعزيز الجبرين، في الدقيقة 36 من المباراة المُقامة على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح نجم النادي الأهلي إيوانيس فيتفاتزيديس، في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59، قبل أن يحرز لاعب النصر، البرازيلي ليوناردو، هدف التقدم سريعًا في الدقيقة 61.

وأضاف محمد فوزير، هدف النصر الثالث في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 76، بعد متابعة رائعة لتسديدة النجم المصري حسام غالي التي فشل حارس الراقي في التعامل معها جيدًا ليُسكنها النجم المغربي الشباك.

رفع النصر رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند 31 نقطة في المرتبة الثانية، ليترك الصدارة لصالح نادي الهلال الذي يملك 33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.







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