بالفيديو.. الهلال يقترب من قمة الدوري السعودي بالفوز على التعاون

المواطن – مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال والتعاون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي، بفوز الزعيم بهدف نظيف، ليقترب من قمة المسابقة المحلية التي يحتلها النادي الأهلي.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر الشهراني، هدف المباراة الوحيد في مرمى التعاون، في الدقيقة 55 من أحداث الشوط الثاني، وذلك بعد استغلاله لعرضية زميله السوري عمر خريبين.

ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، علمًا بأنه يمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 17 نقطة في المركز التاسع.







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