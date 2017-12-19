بالفيديو .. بقايا صاروخ الحوثي على الرياض بعد تدميره في الجو

المواطن - الرياض

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر بقايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا إيران الإرهابية في اليمن وأسقطته الدفاعات الجوية فوق الرياض اليوم دون خسائر.

يذكر أن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد أكد في وقت سابق أنه في ظهر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأفاد بأن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض ، وتم ـ بحمد الله ـ اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر .

وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة البالستية ذات التصنيع الإيراني من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من إيران تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاقها باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار الميليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية دليل واضح على استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في استخدام المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

بقايا صاروخ الحوثي الثاني على الرياض pic.twitter.com/Ikq4tngszd — saad (@saadalbehairy1) December 19, 2017







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