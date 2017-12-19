بالفيديو.. تيسير الجاسم يُعلن اعتزاله!

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم المنتخب السعودي وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تيسير الجاسم، عن عزمه الاعتزال على المستوى الدولي، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

استغل الإعلامي وليد الفراج تواجده مع تيسير الجاسم في الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة، أمس الاثنين، لتكريم المنتخب السعودي؛ بمناسبة تأهله للمونديال، وسأله عما إذا كان يتمنى أن يكون كأس العالم خير ختام لمسيرته، ليقول لاعب الأهلي: “بإذن الله”.

وحرص الفراج على الاستفسار من تيسير الجاسم مُجددًا، وسأله “هل ستعتزل؟”، ليُجيبه نجم النادي الأهلي، قائلًا: “دوليًّا فقط”.

وشارك تيسير الجاسم صاحب الـ33 عامًا، في 123 مباراة مع المنتخب السعودي، منها 88 أساسيًّا، وسجل 17 هدفًا، ويُعد هو ويحيى الشهري الوحيدين، اللذين شاركا في جميع مباريات الأخضر بتصفيات مونديال 2018.







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