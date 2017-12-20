بالفيديو.. جزائري يحطم أجزاء من تمثال عين الفوارة الشهير وسط سطيف

بالفيديو.. جزائري يحطم أجزاء من تمثال عين الفوارة الشهير وسط سطيف

2017/12/20
الساعة 8:23 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أقدم مواطن جزائري على محاولة تحطيم أجزاء من تمثال “عين الفوارة” الشهير وسط مدينة سطيف.

وتجمع مواطنون جزائريون لمنعه من تحطيم التمثال الذي يعد من أشهر معالم مدينة سطيف الجزائرية.

وتدخلت قوات الأمن وقامت باعتقال الرجل الجزائري بعد مقاومة عنيفة، حيث تعرض التمثال لبعض الأضرار.

 


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