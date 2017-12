بالفيديو .. رد فعل غريب من حارس مان سيتي تجاه جوارديولا

المواطن - محمد سمعه

قدَّم الحارس التشيلي كلاوديو برافو، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، رد فعل غريباً تجاه مدربه الإسباني بيب جوارديولا بعد مباراة ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وساهم برافو في تأهل مانشستر سيتي إلى دور نصف النهائي بعدما تصدى بقوة لركلات الجزاء الترجيحية ضد لاعبي ليستر سيتي.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي، وفي ركلات الترجيح انتهت المباراة بفوز السيتي بـ4 ركلات مقابل 3 لليستر سيتي.

نُشر فيديو على موقع تويتر يُفيد بأن برافو لم يحتفل مع جوارديولا بالتأهل بعدما جاء الأخير له ليهنئه على أدائه.

وعانى برافو في الفترة الماضية بسبب عدم اللعب بشكل أساسي مع مانشستر سيتي منذ قدومه للنادي الإنجليزي من برشلونة الإسباني في صيف عام 2016.

Look how happy Pep Guardiola is. Wonderful to see, simply wonderful. #MCFC pic.twitter.com/MrUt45aBx9

— Alex Truica (@AlexTruica) December 19, 2017