بالفيديو.. رقم مميز للنجم ليوناردو في مباراة النصر والأهلي

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بصفوف العالمي، البرازيلي ليوناردو بيريرا، الظهور بمستوى مميز خلال مباراة النصر والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي.

وسجَّل ليوناردو هدفًا في مباراة النصر والأهلي التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ليُصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.

وانتهت مباراة النصر والأهلي بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل أهداف اللقاء عبدالعزيز الجبرين، ليوناردو ومحمد فوزير، وأحرز هدف الراقي إيوانيس فيتفاتزيديس.

وبعد مباراة النصر والأهلي رفع العالمي رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند 31 نقطة في المرتبة الثانية.







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