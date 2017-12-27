بالفيديو .. شاهد مدرب الأخضر يُحرج مراسلاً إعلامياً لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

امتنع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، عن إجابة أحد المراسلين في وسيلة إعلام قطرية.

وكان المدرب كرونوسلاف قد انسحب قبل بداية بطولة خليجي 23 من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السعودية والكويت رفقة أحمد الفريدي؛ بسبب وجود وسائل إعلام قطرية غير مرغوب فيها.

ونشرت قناة أبوظبي الرياضية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فيديو ليورسيتش وهو يمتنع عن الإجابة بجانب تجاهله لمراسل إحدى الوسائل الإعلامية القطرية.

مدرب المنتخب السعودي يورزيتش يمتنع عن الإجابة و يتجاهل سؤال وسيلة إعلامية قطرية

#أبوظبي_الرياضية 1 #خليجي_23 pic.twitter.com/Vqxq4M63Zs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2017







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :