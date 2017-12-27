بالفيديو .. شاهد مدرب الأخضر يُحرج مراسلاً إعلامياً لهذا السبب

بالفيديو .. شاهد مدرب الأخضر يُحرج مراسلاً إعلامياً لهذا السبب

2017/12/27
الساعة 1:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

امتنع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، عن إجابة أحد المراسلين في وسيلة إعلام قطرية.

وكان المدرب كرونوسلاف قد انسحب قبل بداية بطولة خليجي 23 من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السعودية والكويت رفقة أحمد الفريدي؛ بسبب وجود وسائل إعلام قطرية غير مرغوب فيها.

ونشرت قناة أبوظبي الرياضية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فيديو ليورسيتش وهو يمتنع عن الإجابة بجانب تجاهله لمراسل إحدى الوسائل الإعلامية القطرية.

 


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