بالفيديو.. طريقة كارثية لركن سيارة والقائد امرأة

المواطن ـ رقية الأحمد

لم تزل قيادة المرأة للسيارة، محط أنظار وترقّب الجميع، لاسيّما مع ما يتم تداوله من مقاطع للأخطاء الكارثية التي ترتكبها النساء، كان آخرها مقطع أظهر تسبب سيدة كانت تقود سيارتها في كارثة فظيعة؛ بسبب عدم قدرتها على ركن السيارة بالطريقة الصحيحة.

ووثّق المقطع، المتداول على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لحظة توقف سيارة كان تستقلها سيدة حاولت أن تقوم بركن المركبة، لكنها اصطدمت بالمحل المقابل لها، وهشمت زجاجاته.

ولم تكتفِ السيدة بذلك فقط، لكنها عادت مسرعة للخلف، فاصطدمت بسيارة أخرى وتسببت في تهشيمها أيضًا.







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