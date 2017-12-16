بالفيديو.. طيران التحالف يدمر ورش تصنيع صواريخ باليستية بصعدة

المواطن - الرياض

نشرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، تسجيلات لعملية استهداف تمت قبل أيام لورش تصنيع وتعديل صواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية في صعدة، والتي يوجد بها عددٌ من الخبراء والفنيين الأجانب.

وظهر خلال المقطع الغارة وقد دمرت الموقع بالكامل، كما تلاها العديد من التفجيرات؛ ما يؤشر لانفجار العديد من الصواريخ داخل الورشة.

على صعيدٍ آخرَ، وفي محافظة البيضاء، دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي كانت متجهة لدعم الجيوب المتبقية للميليشيات في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وقد أفادت مصادر محلية بأن طائرات التحالف استهدفت آليات وعربات عسكرية محملة بمقاتلين للميليشيات قادمة من ذمار عبر البيضاء، ودمرت ثلاث عربات محملة بالسلاح والذخيرة في طريق العقارب غرب مدينة بيحان العليا.







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