بالفيديو.. فيلان غاضبان يدمران منزلاً صينياً

المواطن - متابعة

اقتحم فيلان غاضبان منزلاً صينياً وتسببا في إثارة فوضى عارمة بجميع أنحاء المنزل.

وظهر الفيلان يقتحمان المنزل ويعيثان فساداً في ساحته بحثاً عن أي الطعام، حيث حاول السكان الصياح لإبعادهما دون جدوى.

وقال صاحب المنزل: إن الفيلين تناولا 5 أكياس من الحبوب، و3 أكياس من الذرة، وحطّما باب الحمام، بالإضافة إلى كسر 20 أنبوباً للطاقة الشمسية.

2 wild elephants broke into farmers' house for food. 2 wild elephants broke into farmers' house for food. Posted by PearVideo on Monday, December 25, 2017







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