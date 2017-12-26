بالفيديو .. كيف اندمج نجم الشباب سريعًا مع الأخضر في بطولة الخليج؟

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب هتان باهبري، لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي لكرة القدم، أن فريقه قدَّم مباراةً قويةً أمام المنتخب الإماراتي في خليجي 23.

وأضاف لاعب الأخضر بأن التعادل أمر جيد بالنسبة لمنتخب بلاده مع المنتخب الإماراتي مضيفاً أن القادم سيكون أفضل للأخضر.

وتحدث باهبري قائلاً إنه نجح في التأقلم والاندماج مع عناصر الأخضر بعد انضمامه لمعسكر الفريق بيوم واحد فقط.

وأشار إلى أنه لاعب محترف ويجب عليه الاندماج سريعاً والتأقلم في أي حال وظرف.

وكان المدرب كرونوسلاف يورسيتش، مدرب الأخضر، قد استدعى اللاعب هتان باهبري للمشاركة مع المنتخب السعودي في خليجي 23 بعد إصابة اللاعب هزاع الهزاع بالرباط الصليبي.

هتان باهبري :

النقطة أفضل من لا شيء أمام الإمارات .. وبإذن الله سنقدم المأمول منا #اخر_شوط pic.twitter.com/5Bxbfh9GkA — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 25, 2017







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