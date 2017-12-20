بالفيديو .. كيف دخل لاعبو الأخضر أجواء خليجي 23؟

المواطن - محمد سمعة

عرض الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر فيديو حول دخول لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم في أجواء بطولة كأس الخليج الـ23 في كرة القدم.

ويذكر أن البطولة ستقام في الفترة من 22 ديسمبر إلى الخامس من يناير في دولة الكويت .

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب السعودي مباراة الافتتاح ضد المنتخب الكويتي يوم الجمعة المقبل على ملعب جابر الدولي في الكويت .

وأظهر الفيديو دخول لاعبي الأخضر في أجواء البطولة الخليجية عن طريق الحصول على جولة تفقدية في مقر الإقامة مع تناول الطعام .

كما تقابل لاعبو المنتخب السعودي مع نظرائهم في المنتخب الكويتي ، حيث قام النجم بدر المطوع بمصافحة أحد لاعبي الأخضر خلال تواجدهم في فندق الإقامة .

وسبق للمنتخب السعودي أن حقق الفوز بلقب كأس الخليج في 3 مناسبات أعوام 1994 و 2002 و 2003 .







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