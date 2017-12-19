بالفيديو.. مستثمر إنجليزي يستبق ميزانية السعودية 2018 بتصريح مهم

المواطن - الرياض

استبق كريس هوبكنز المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني الإعلان عن الميزانية السعودية 2018 بالتأكيد على أن ما تشهده المملكة حاليًا مشابه لما حدث في بريطانيا في الثمانينات.

وقال في مداخلة مع قناة العربية : إن إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي مشابهة لما حصل في بريطانيا في الثمانينات مع صعود مرغريت تاتشر.

ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية اليوم عن تفاصيل ميزانية 2018 وسط توقعات بزيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز برامج الدعم.

"إعادة هيكلة الاقتصاد #السعودي مشابهة لما حصل في #بريطانيا في الثمانينيات مع صعود مرغريت تاتشر" هذا ما قاله مدير مجلس الأعمال السعودي البريطاني #الميزانية_السعودية pic.twitter.com/W5DEIteJf7 — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) December 19, 2017







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