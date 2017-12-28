بالفيديو.. مصري يستنجد بالرئيس السيسي لإنقاذه من قطر وظلم تنظيم الحمدين

المواطن ـ رقية الأحمد

خرج من بلاده، بحثًا عن لقمة عيش شريف، إلا أنَّ تنظيم الحمدين، لا يستهويه الشرف على ما يبدو، فإما الرضوخ لرغباته البعيدة عن المهنية، أو الإضرار بالإنسان، وإلحاق الأذى به.

هذا ما يلخّصه لنا، الإعلامي المصري نبيل مصطفى، الذي أدار العديد من الصحف المصرية، وانتقل للعيش في قطر منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013، والذي تمنعه السلطات في الدوحة، منذ عامين، من العودة إلى بلاده.

وناشد مصطفى، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر مقطع مصوّر، إنقاذه من المصير الأسود الذي يتربّص به، لاسيّما بعدما حاول بكل السبل الودّية والقانونية، مغادرة الأراضي القطرية، دون جدوى.







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