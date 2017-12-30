بالفيديو.. مظاهرات إيران تتواصل والنظام يدفع قوات الباسيج للشوارع

المواطن - الرياض

لليوم الثالث على التوالي تواصلت مظاهرات إيران الاحتجاجية على تدني مستوى المعيشة والقمع وارتفاع الأسعار والبطالة.

واشتعلت المظاهرات في العديد من المدن الإيرانية فيما نزلت قوات الباسيج إلى الشوارع.

وقال الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية: إن اليوم يوافق ذكرى الثورة الخضراء التي اشتعلت في إيران في 2009، ومع ذلك لم يردد المتظاهرون أية شعارات للتذكير بها ما يؤكد أن ثورتهم ضد نظام الملالي بشكل عام.

وكتب السلمي عبر موقع تويتر: نقطة مهمة قد لم يتم التنبه لها مطلقاً، اليوم ذكرى الثورة الخضراء ٢٠٠٩، مع ذلك لم نسمع أي شعارات من المتظاهرين يمجدون رموز الحركة مثل كروبي وموسوي، هذا دليل قوي على أن المظاهرات تريد اقتلاع النظام والشعارات مباشرة.

وأضاف: يبقى الموقف الدولي.. هل سيدعم ويتابع ويغطي إعلامياً وهل يريد سقوط النظام؟

ولفت السلمي إلى نزول قوات الباسيج إلى الشوارع؛ ما يعني أن الأمن أخفق حتى الآن في التعامل معها فيما يصر نظام الملالي على قمعها مهما كان الثمن.

وقال السلمي: إنزال الباسيج المعروفين بعنفهم لشوارع مدينة طهران والاستعراض على دراجاتهم النارية المعهودة.. هؤلاء يرتدون الزِّيّ المدني ولكن مسلحين وتم استخدامهم لقمع الثورة الخضراء ٢٠٠٩.

وختم بقوله: يبدو أن طهران تسحب رجال الأمن وتدفع بعناصر الحرس الثوري لحفظ الأمن والتصدي للمتظاهرين.

طهران … إنزال الباسيج (زنبور سياه/ النحلة السوداء) المعروفين بعنفهم لشوارع المدينة والاستعراض على دراجاتهم النارية المعهودة.

هؤلاء يرتدون الزِّي المدني ولكن مسلحين وتم استخدامهم لقمع الثورة الخضراء ٢٠٠٩. يبدو أن طهران تسحب رجال الأمن وتدفع بعناصر الحرس الثوري لحفظ الأمن والتصدي pic.twitter.com/TUnXu38ksq — Mohammed Alsulami (@mohalsulami) December 30, 2017







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