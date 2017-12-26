بالفيديو.. مقاتل سعودي عن معارك اليمن: لأجل الوطن والدين يلين الحديد

المواطن ـ رقية الأحمد

أبطال المملكة، الجنود المجهولون الذين يذودون عن حمى الأرض والعرض، يسطرون تاريخهم بالدم، ويكتبون المستقبل بماء من ذهب.

ونشر الشيخ عايض آل عواض‏‏‏، ‏‏عضو موسوعة قحطان، عضو إدارة منتدى قبائل عبيدة، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الثلاثاء 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مقطع فيديو للشاعر عايض بن سعد بن فلاح، المشارك في الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن.

وعدَّد الشاعر ابن فلاح بطولاته في الحد الجنوبي، ومهاراته في فنون القتال، دفاعًا عن الوطن والذود عنه ودعم الأشقاء في اليمن الشقيق ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكّد الشاعر، في أبياته، أنَّ ما يقدّمه هو خدمة شرف، لا يبحث من ورائها عن ذكر، لافتًا إلى أنَّ “فن القتال هو ما تحتاجه المعركة، ولأجل الوطن والدين يلين الحديد”.

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الشاعر

عايض بن سعد بن فلاح آل كزمان آل كناد الحرقان

والمشارك في الحد الجنوبي pic.twitter.com/CGGBW4kq9i — عايض آل عواض (@ayed0405) December 25, 2017







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