بالفيديو.. موناكو يسحق سانت إيتيان برباعية مذلة

المواطن - متابعة

مزَّق فريق موناكو، حامل لقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، شباك مضيفه سانت إيتيان، بفوزه عليه برباعية نظيفة، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الـ18 من الدوري.

وتوالى على تسجيل رباعية موناكو كل من: المدافع جبريل سيدبي (د. 4)، ولاعب خط الوسط ثوماس ليمار (د. 32)، والمدافع البرازيلي فابينهو (د. 53)، والمهاجم السنغالي بالدي دياو كايتا (د. 61).

بينما أكمل فريق سانت إيتيان المباراة، منذ الدقيقة 53، بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه، ستيفان روفير.

وصعد موناكو، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، والثاني عشر في الموسم مقابل تعادلين وأربع هزائم، إلى مركز الوصافة، برصيد 38 نقطة، حتى الآن، مقلصًا الفارق إلى 6 نقاط، بينه وبين المتصدر، باريس سان جيرمان، الذي يحل ضيفًا على رين، اليوم السبت.

في المقابل، مُنِيَ سانت إيتيان بالهزيمة الثانية على التوالي، والثامنة في الموسم، مقابل خمسة انتصارات ومثلها من التعادلات، وتجمد رصيده عند 20 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر، حتى الآن، على سلم الترتيب.







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