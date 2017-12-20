بالفيديو والصور.. إنقاذ جرو سقط في مجرى الصرف الصحي بصامطة

المواطن - علي شيبان - صامطة

ضرب المعلم إبراهيم حسين متنبك من محافظة صامطة بجازان مثالاً رائعًا للرفق بالحيوان حينما سقط “جرو” صغير في إحدى حفر مجاري الصرف الصحي لمنزله الكائن في حي الضاحية بمحافظة صامطة.

الجرو الذي سقط في البيارة الساعة 8 من صباح أمس تم إخراجه مع غروب شمس نفس اليوم.

وقال المعلم إبراهيم متنبك في حديثه لـ”المواطن“: ذهبت كالعادة إلى عمارتي التي ما زالت تحت الإنشاء وشاهدت الجرو يمشي حول إحدى الفتحات الجانبية “للبيارة” وحاولت إبعاده ولكنه سقط في هذه الحفرة والتي يبلغ عمقها أكثر من 8 أمتار.

وأضاف: في البداية تجاهلت الأمر وذهبت إلى عملي وبعد الظهيرة عدت لأتفقده برفقة اثنين من العمال وقمنا بتكسير البيارة وإخراجه.

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