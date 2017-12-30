برد الرياض يُدخِل 3500 طفل لـ”سعود الطبية”

المواطن - الرياض

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً في طوارئ مستشفى الأطفال عن استقبال نحو ٣٥٠٠ حالة اعتلال تنفسي، وذلك منذ دخول فصل الشتاء.

وأفاد استشاري طوارئ الأطفال، د.عبدالله الزايدي، بأن الأعراض التنفسية تُعَد أكثر الحالات التي تستقبلها طوارئ الأطفال؛ حيث تشتمل على: التهاب الحلق والتهاب الشُّعَب التنفسية شائعة الحدوث مع الأطفال أقل من ٣ سنوات والالتهابات الرئوية.

وبيَّن الزايدي أن الحالات التنفسية تتضاعف بسبب تغيرات الجو المصاحبة لدخول الشتاء من ١٥%‏ إلى ٣٧% من عدد الزيارات.

وختم الزايدي تصريحه، منوهًا بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن للوقاية دورًا في تجنب حالات الزكام ونزلات البرد والأمراض.







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