بطاقات للخروج الآمِن يمنحها التحالف للمُغَرر بهم في كهنوت الحوثي.. لفتة إنسانية جديدة

المواطن ـ رقية الأحمد:

مرّة أخرى، تعود قوّات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إلى إطلاق دعوة جديدة لمقاتلي الانقلاب، من عناصر جماعة الحوثي الإرهابية الإيرانية، تمنحهم من خلالها الأمانَ، لمن يسلّم نفسه، ويلقي السلاح.

وألقت مقاتلات التحالف العربي، سلسلةَ منشورات جديدة على مواقع مقاتلي جماعة الحوثي، أمس الخميس 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أكّدت فيها أنَّ “مَن سيسلم نفسه من المقاتلين المنضوين في صفوف الجماعة المتمردة، سيكون في أمانٍ، وسيحصل على الرعاية الطبية والاهتمام الكاملَيْن”.

ومن باب حرصه على الحقوق والحرّيات، أكّد التحالف العربي، من خلال المنشورات، أنَّ “حامل بطاقة المرور الآمِن، سيحصل على محافظة كاملة لحقوق المقاتلين المُغَرر بهم، الذين تدفع بهم الميليشيات نحو محارق جماعية، دون الاكتراث لمصيرهم”.

وليست هذه المرّة الأولى، التي تلقي فيها قوّات التحالف منشورات، تمنح من خلالها مقاتلي جماعة الحوثي الإيرانية، فرصةَ العودة إلى طريق الصواب، فقد سبق أن نثرت مقاتلات التحالف العربي، منشورات مماثلة، منذ بداية عمليات عاصفة الحزم، وخلال عملية “إعادة الأمل”.

يُذكر أنَّ الأمم المتّحدة، تواصل تضليل الرأي العام العالمي، بتقارير تستند فيها إلى مزاعم الحوثي، مضفية الشرعية على الميليشيات الانقلابية، في حين يسعى التحالف العربي إلى إنقاذ المُغَرر بهم من طرف الكهنوت الانقلابي، التابع لإيران.







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