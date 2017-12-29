بعد الحج.. قطر تواصل منع مواطنيها من العمرة!

المواطن - الرياض

كشفت المعارضة القطرية أن الدوحة تمنع مواطنيها من أداء مناسك العمرة رغم التسهيلات التي تقدمها المملكة لهم.

وهاجم الحساب الرسمي للمعارضة القطرية على “تويتر”، نظام تميم بن حمد، وقال إن “استمرار النظام القطري بمنع المواطنين من الذهاب للعمرة رغم التسهيلات المقدمة من الأشقاء في المملكة هي إحدى الممارسات القمعية التي يفرضها النظام الغاشم على الشعب القطري الأبي”.

وفي موسم الحج الماضي، أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية التسجيل للحج، في الوقت الذي ترحب فيه المملكة بالحجاج القطريين أسوة بغيرهم.

كما عذب نظام قطر بعض الحجاج الذي حضروا المناسك ثم عادوا إلى بلادهم، وذلك بسبب إشادتهم بتنظيم المملكة لموسم الحج.







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