بعد سوق العزيزية في الرياض .. إغلاق سوق الطيور بالسوق المركزي في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الخميس، أنه سوف يتم إغلاق سوق الطيور بالسوق المركزي كإجراء احترازي بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الزارعة بالمنطقة.

وأكدت أمانة المدينة في تغريدةٍ لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذا يأتي تفاديًا لانتشار إنفلونزا الطيور.

ويوم أمس وجَّهت وزارة البيئة والمياه والزراعة رسالةً مهمةً للمواطنين والمقيمين ممن اشتروا طيورًا من سوق العزيزية وظهرت عليها أعراض المرض أو نَفَقت لسببٍ ما.

وأهابت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالذين اقتنوا طيورًا من سوق الطيور بالعزيزية جنوب مدينة الرياض خلال الفترة من 15 / 3 إلى 3 / 4 / 1439هـ، وظهرت عليها أعراض مرضية ونفوق بأن يتصلوا على الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ ( 8002470000).

وأضافت وزارة البيئة في بيانٍ أن ذلك يأتي للتأكد من خلو طيورهم من الإصابة بإنفلونزا الطيور.







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