بعد شائعة توثيق الواتساب.. إليك طريقة التحقق بخطوتين

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

نفت مصادر “المواطن” المطلعة، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول أن شركة التراسل الفوري العملاقة واتساب سوف تغلق بعض الأرقام والأجهزة مدى الحياة ما لم يقم المستخدمون ببعض الخطوات.

وأكدت المصادر أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وبحسب موقع واتساب الرسمي تتم عملية التحقق بخطوتين، وهي خاصية غير إلزامية تضفي المزيد من الأمان على حسابك فقط.

وعند تمكين خاصية التحقق بخطوتين تصبح عملية تفعيل رقم هاتفك في واتساب مشروطة بإدخال رقم التعريف السداسي الذي أنشأته أنت عند استخدامك هذه الخاصية.

ولتمكين التحقق بخطوتين، افتح واتساب واذهب إلى الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين > تمكين.

وأشارت إلى أن “عند تمكين هذه الخاصية يمكنك أيضًا إذا أردت إدخال عنوان بريدك الإلكتروني. يتيح لنا هذا البريد الإلكتروني أن نرسل لك رابطًا عبر البريد الإلكتروني لتعطيل عملية التحقق بخطوتين في حال نسيت رقم التعريف السداسي، بالإضافة إلى حماية حسابك”.

وأوضحت الشركة: “مزيد من التوضيح أننا لا نتحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني، لذا نوصيك بشدة بأن تضيف عنوان بريد إلكتروني صحيح؛ حتى لا يتم إخراجك من حسابك في حال نسيت رقم التعريف”.

ونشرت واتساب تنبيهًا هامًّا: “في حال تلقيت بريدًا إلكترونيًّا لتعطيل عملية التحقق بخطوتين وكنت لم تطلبه لا تضغط على الرابط حينئذٍ. فقد يكون أحدهم يحاول التحقق من رقمك في واتساب”.

وتابعت: “في حال كنت قد مكّنت عملية التحقق بخطوتين فلن نسمح بتفعيل رقم هاتفك في واتساب خلال مدة الأيام السبع التي تلي محاولة استخدام حسابك من دون رقم التعريف. وبالتالي إذا نسيت رقم التعريف الخاص بك وكنت لم تزودنا ببريد إلكتروني يتيح لنا تعطيل عملية التحقق بخطوتين، فلن تتمكن حتى أنت من تفعيل حسابك في واتساب خلال مدة الأيام السبع التي تلي المرة الأخيرة التي استعملت فيها التطبيق. بعد مرور الأيام السبع سوف نتيح لك إمكانية تفعيل رقمك في واتساب من جديد من دون استعمال رقم التعريف، غير أنك ستفقد كافة الرسائل المُعلّقة ما أن تفعِّل رقمك، حيث يتم حذفها”.

وأردفت: “أما في حال تفعيل رقمك من دون رقم التعريف بعد مرور ٣٠ يومًا على عدم استعمالك التطبيق، فحينها سيتم حذف حسابك، ويتم إنشاء حساب جديد عندما تتحقق من رقمك بنجاح”.

الجدير بالذكر أن الرسالة المتداولة جاء فيها: “اليوم الساعة ١٢ اللي ما يوثق الواتس حقه بيقفل للأبد”، وبها طريقة مغلوطة للتوثيق.







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