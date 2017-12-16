بعد قليل.. انطلاق مؤتمر سكني الدفعة الـ11 والأخيرة لعام 2017

المواطن - الرياض

ينطلق بعد قليل المؤتمر الخاص بحملة سكني الدفعة الحادية عشرة والأخيرة لعام 2017.

يُذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أعلنا منتصف الشهر الماضي، عن تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني؛ حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30871 منتجًا، توزعت على كافة مناطق المملكة.

وتنوعت المنتجات بين أراضٍ مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي، بما يحقق نسبة التزام بمستهدف عام 2017 والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي تتجاوز 87%.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :