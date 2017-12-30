بلدية وسط الدمام تسجل 197 مخالفة غذائية وتغلق 21 محلًّا

المواطن - واس

أسفرت الحملة التي أطلقتها بلدية وسط الدمّام على المطاعم ومحلات تصنيع الغذاء، التي استمرت طيلة الأسبوع الماضي، عن تسجيل 197 مخالفة، وإغلاق 17 محلًّا، فيما جرى إنذار 73، وذلك من جملة 118 منشأة تم الشخوص إليها، كما جرى إتلاف 341 وحدة غذائية متنوعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، فيما أغلقت إدارة النظافة في البلدية 4 ورش في خضرية الدمّام لعدم حيازتها التراخيص اللازمة.

وأفاد رئيس بلدية وسط الدمام المهندس، عبدالله بن سند الشمري، بأن الحملة هدفت إلى تأهيل المنشآت الصحية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بحفظ المواد الغذائية وتداولها بطريقة صحية، والتأكد من سريان ووجود الشهادات الصحية للعاملين وكذلك شهادات المنشآت الصحية.

وأكد أن الجولات والحملات مستمرةٌ على جميع المنشآت التجارية وخاصة المتعلقة بالصحة العامة، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون مع أيِّ مخالف، وسيتم تطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المتعلقة بذلك، مشيرًا إلى أن مركز البلاغات والطوارئ (940) يعمل على مدار الساعة، وبإمكان الجميع التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أيِّ ملاحظات أو رفع شكاوى عبر هذه القناة التي تم تخصيصها لهذا الشأن.







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