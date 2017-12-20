بورصة دبي تواصل الصعود ومؤشرات البحرين تغلق على تراجع

المواطن - واس

أظهرت أسواق المال الإماراتية في جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملاتها الأسبوعية تماسكًا وحافظت مؤشراتها العامة على مستويات جيدة بحسب معطيات التحليل الفني .

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.32 في المائة إلى نحو 3370 نقطة فقد أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4358 نقطة بانخفاض طفيف لم تتجاوز نسبته 0.19 في المائة مقارنة باليوم السابق.

وعلى صعيد السيولة، بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 431 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم نفذت من خلال 3737 صفقة .

ومن إجمالي أسهم 69 شركة جرى تداولها اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة ، فيما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة وحافظت أسهم 14 شركة على نفس إغلاقاتها في جلسة الأمس .







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