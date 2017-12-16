بيع قطعة أرض يخضع لضريبة القيمة المضافة.. إليك مثالاً

المواطن - الرياض

أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه عند قيام منشأة خاضعة للضريبة ببيع قطعة أرض، يخضع البيع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءً من 1 يناير 2018.

وضرب الحساب الرسمي للقيمة المضافة، مثلاً بمطور عقاري باع قطعة أرض فضاء بقيمة 1 مليون ريال، موضحًا أن حينها تُطبق عليه ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أي بما يعادل 50 ألف ريال.

وفي وقت سابق، أكَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها لم تبدأ بعدُ في إصدار اللائحة التنفيذية للفواتير الإلكترونية، مضيفةً أنها ستفرض 5% على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الخليجية، أعطت لكل دولة عضو الحقَّ في فرض النسبة الأساسية من الضريبة على السلع الغذائية الأساسية، أو إخضاع قائمة محددة من هذه السلع بنسبة صفر.

وطالبت الزكاة والدخل المنشآت التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة، وتتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، مجددًا بالتسجيل في ضريبة القيمة المُضَافَة قبل 20 ديسمبر2017؛ وذلك تجنبًا لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نَصَّ عليها نظام ضريبة القيمة المُضَافَة.







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