تجنّبوا الزحام لتدريبات بدنية مفيدة

المواطن ـ وكالات

كشفت دراسة بريطانية، أنه يتعين على كبار السن الذين يمارسون رياضة المشي يوميًّا، تجنب شوارع المدينة المزدحمة بحركة المرور والتوجه إلى منتزه عوضًا عن ذلك؛ لأنَّ الهواء الملوث يحد من فوائد التدريبات البدنية.

واختار باحثون في لندن بشكل عشوائي 119 رجلًا وامرأة أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، للمشي ساعتين في طريقين مختلفين، أحدهما عبر مساحة هادئة خالية من المرور في هايد بارك، والآخر في شارع أوكسفورد وهو أكثر المناطق التجارية صخبًا بالمدينة، ويعج بالحافلات وسيارات الأجرة التي تعمل بالديزل.

واختبر فريق الدراسة تلوث الهواء خلال كل فترة من فترات المشي، وقام أيضًا بتقييم المشاركين في كفاءة الرئة وتصلب الشرايين.

ووجدت الدراسة، أنّه بعد المشي في هايد بارك زادت قدر الرئة لدى المشاركين الأصحاء وقل تصلب الشرايين. ولكن عندما قام هؤلاء الأشخاص بالمشي في شارع أوكسفورد لم يحدث لهم سوى تحسن طفيف في قدرة الرئة وزاد تيبس شرايينهم.

وأوضح كبير معدي الدراسة كيان فان تشونغ من آمبريال كوليدج في لندن أنَّ “مجرد المشي بوتيرة عادية لمدة ساعتين يفيد الجهاز التنفسي وشرايين القلب لفترة تصل إلى 24 ساعة بعد المشي. هذه في حد ذاتها نتيجة جديدة ولكن النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن التعرض خلال ذلك الوقت للتلوث البيئي الذي يواجهه الإنسان في أي شارع مزدحم به حركة مرور كبيرة يبطل بشكل فعلي هذه الفوائد”.

ويتم الربط منذ فترة طويلة بين ممارسة التدريبات البدنية وتحسن صحة شرايين القلب كما تم التأكد أيضًا من الصلة بين التعرض لتلوث الهواء ومجموعة كبيرة من المشكلات الصحية من بينها الربو ومشاكل التنفس الأخرى.

ويمكن أن يؤدي السخام الأسود والجزئيات الدقيقة العالقة في الهواء والملوثات الموجودة في عادم السيارات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة في القلب والرئة والوفاة بسببها.

ويشير الباحثون في دورية لانسيت على الإنترنت إلى أن تلوث الهواء مسؤول عن وفاة نحو 5.5 مليون شخص مبكرًا في شتى أنحاء العالم سنويًّا. ويسهم تلوث الهواء في وفاة 40 ألف شخص سنويًّا في بريطانيا، ربعهم تقريبًا في لندن.







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