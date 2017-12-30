تجنّب الشيخوخة وحارب آثار التدخين بتفاحة

أكّد باحثون في جامعة جون هوبكنز الأميركية، أن تناول ثلاث تفاحات أو حبتين من الطماطم الطازجة يوميًّا، يمكن أن يصلح الأضرار الناجمة عن التدخين.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أنَّ “هذا النظام الغذائي يؤدي كذلك إلى إبطاء الشيخوخة الطبيعية للرئتين على مدى 10 أعوام بالنسبة للذين يقلعون عن التدخين”.

وأوضح الباحثون أنَّ “التراجع الطبيعي في وظائف الرئتين يكون أبطأ بين المدخنين السابقين الذين يتناولون غذاءً طازجًا يكون التفاح والطماطم مكونًا رئيسيًّا فيه، ولا يكون معلبًا أو معالَجًا بصورة صناعية”.

وأظهر الباحثون الأميركيون أنَّ “الفواكه والخضار الطازجة بصورة عامة تبطئ عملية الشيخوخة”.