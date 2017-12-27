تحت تأثير السحر الأسود.. 22 عامًا من الضياع تكشفها غلطة قصة تهتز لها القلوب

المواطن ـ رقية الأحمد

لأكثر من 22 عامًا، عاشت أسرة في محافظة جدة، تحت تأثير السحر الأسود، الذي استخدمته خادمتهم الآسيوية، وتسبب في تشتيت الأسرة، وإصابة ربِّها بالسرطان حتى توفي.

ابتلاء عظيم:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، النبأ الذي اهتزت له قلوبهم، الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعدما علموا أنَّ الأسرة، المكوّنة من خمسة أبناء، وأم وأب، تغيّرت حياتها بالكامل، منذ استقدموا هذه الشريرة، قبل 22 عامًا لخدمتهم.

ورأى النشطاء، الذي رصدت “المواطن” ردود فعلهم، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنَّه صار من الضروري عند استقدام العمالة المنزلية، التحقق من أصولها، وتاريخها العملي، وصفاتها الشخصية، والاطلاع على سيرتها الذاتية، من الجوانب كافة، وليس المهنية وحسب.

واستغرب النشطاء، كيف تخلّت الخادمة عن إنسانيّتها، بغية السيطرة على الأسرة بأكملها، والتلاعب بمصيرها، عبر أكثر من 50 عملًا من الأسحار والطلاسم والشعوذة، والتي بسببها تم طلاق الزوجة وتشتت الأبناء، وهم ثلاث بنات وولدان، وإصابة الزوج بالسرطان حتى توفي، مؤكّدين يقينهم بأنَّ ما أصاب هذه الأسرة، هو من ابتلاء المولى عزَّ وجل لهم، ولكنه لا ينفي أنَّ الخادمة باعت نفسها للشيطان بغية الحصول على مبتغاها.

وكان من اللافت لنظر النشطاء، الموقع الذي اختارته الشمطاء لإخفاء شعوذتها، إذ إنّها زرعت شجرة أمام باب منزل الأسرة، دفنت تحتها كل طلاسمها، وأعمالها الإجرامية، حتى سقطت في قبضة الشرطة، وهي تحاول زيادتها، عبر جلب المزيد معها من بلادها.







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