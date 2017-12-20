تحذيرات بعد قرار إيران رفع سعر الوقود 50%

المواطن - متابعة

تستعد إيران لرفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 50%، خلال موازنة العام المقبل، كما تتجه لإلغاء الدعم النقدي عن أكثر من 34 مليون شخص.

وبحسب موقع الحكومة الإيرانية، سيصل سعر البنزين إلى 1500 تومان للتر الواحد (ما يعادل 0.43 سنت من الدولار الأميركي تقريبًا) أي زيادة بنسبة 50%، والديزل سيرتفع إلى 400 تومان بعدما كان 300 تومان، في حال موافقة البرلمان على مشروع الموازنة الذي قدمه الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وحذرت صحيفة “دنياي اقتصاد” من مخاوف التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار البنزين، ونقلت عن خبراء أن معدل التضخم في البلاد سيزداد بنسبة 1% جراء ارتفاع أسعار الوقود.

كما حذرت من الإعانات النقدية المقدمة للفقراء، وقالت: إن الدعم النقدي سيُلغى عن 34 مليون شخص خلال العام المقبل.







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