تحذير.. انخفاض الحرارة غداً على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تدني درجات الحرارة صباح الغد على العديد من المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن الموجة تشمل مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى المناطق الجنوبية.

يأتي ذلك فيما أهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحذر في مثل هذا الوقت من العام، وعدم ترك المدفئة لساعات طويلة في الأماكن المغلقة.

يذكر أن الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، حذر من انخفاض عابر لدرجات الحرارة لمعدلات شتوية من الاثنين إلى الخميس تقريباً.

وأوضح الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”، أن “الحالة الجوية ناتجة عن تمرحل زحزاح يشمل المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشرقية والوسطى وأجزاء من الشرقية (تبوك وطريف وعرعر والجوف وحائل والقصيم والحفر والرياض”.

ونفى الزعاق، احتمال حدوث متغيّر في الأجواء المألوفة للمملكة العربية السعودية، في هذه الفترة من العام، أو سقوط ثلوج على الرياض كما تداول البعض عبر مواقع التواصل.

وتابع أنّه “خلال الأيام الراهنة، نعيش حالة من ارتخاء لدائرة المرتفع الجوي الشتوي، الأمر الذي جعل دائرة المنخفض الدافئ تتمدد، وتنثر الاعتدال على جميع أحواض المناطق السعودية”.

ونبه الزعاق إلى انخفاض درجات الحرارة وبمعدلات شاتئة، وتؤثر على المناطق الشمالية والشمال غربية والشمال شرقية والوسطى، وأجزاء من الشرقية والغربية، وتستمر لثلاثة أيام”، مشيرًا إلى أنَّ “مؤشرات تساقط الثلوج على تلك المناطق ما زالت غير متبينة.







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