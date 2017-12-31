تخسيس البطن بلا تمارين رياضية صار ممكنًا

المواطن - متابعة

لطالما كانت التمارين الرياضية أحد أساليب فقدان الوزن لكنها لا تأتي بنتائجها المرجوة غالبًا لصعوبة المداومة عليها.

وفي سنغافورة ابتكر العلماء لاصقة طبية يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن دون تكبد عناء التمرينات الرياضية.

اللاصقة الطبية تحتوي على ميكرونيدلز ” إبر دقيقة” كل منها أرق من شعرة الإنسان وتحتوي هذه الإبر على دواء يحول الدهون البيضاء الموفرة للطاقة إلى دهون بنية مستهلكة للطاقة.

ويقول الباحثون إن اختراعهم سوف يساعد على تقليل كمية الدواء اللازم لفقدان الوزن، لأن اللاصق يتطلب كمية أقل.

وقال أحد المشاركين في البحث: “هدفنا هو خلق لاصق غير مرئي وغير مكلف يمكن للجميع استخدامه بسهولة”.

وأظهر اختبار الاختراع في الفئران أن الدهون البيضاء بدأت تتحول إلى اللون البني في اليوم الخامس من ارتداء اللاصق. ففقدت الحيوانات الوزن، كما انخفضت مستويات الكوليسترول فيها.

وفي وقت سابق أصبح يعرف عن التأثير السلبي للبدانة على الخلايا الجذعية التي تنتج الدم.







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