تدشين متجر النادي الأهلي الثالث الأربعاء

المواطن - مروة نبيل

يُدشن رئيس النادي الأهلي، الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، يوم غد الأربعاء، الفرع الثالث لمتجر الراقي، وذلك في حضور وفد من الشريك الإستراتيجي للنادي، الخطوط الجوية العربية السعودية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الشرف ومنسوبي النادي.

ومن المُقرر أن يبدأ متجر النادي الأهلي، بيع منتجاته للجماهير، يوم الخميس، وسيُقدم الراعي الرسمي السعودية خلال البيع سحوبات على رحلات مجانية مغطاة وجوائز أخرى لزوار المتجر، وذلك حسبما أكد حساب الراقي الرسمي على “تويتر”.

وقال عضو شرف النادي مالك الشركة المشغلة للمتجر، عبدالله الصبان: إن “اختيار مقر المتجر جاء بسبب الأهمية التي يتمتع بها موقع النادي الحالي كأحد المواقع الحيوية والإستراتيجية لبيع منتجاته”.

وأضاف الصبان أن “افتتاح الفرع الثالث خطوة فريدة من نوعها، ونقلة تسويقية كبيرة للنادي على الصعيد الاستثماري، وسيُقدم المتجر كافة المنتجات التجارية المتعددة التي تحمل العلامة التجارية الرسمية الخاصة بالنادي”.

يُذكر أن النادي الأهلي دشن أول متجر في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، تم افتتاحه في شهر مايو من العام 2013، والفرع الثاني في المدينة المنورة، تم افتتاحه في 21 إبريل الماضي.







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