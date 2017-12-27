تدشين مشروع جرد وأرشفة 6 ملايين وثيقة وسجل بهيئة أموال القاصرين

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

دشَّنت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم مشروع جرد حسابات وأرشفة وثائق وسجلات دوائر بيوت المال بعد أن تم استلام أكثرها من المحاكم في مختلف مناطق المملكة.

وتم تدشين المشروع في مقر الهيئة بمدينة الرياض بحضور عدد من مسؤولي الهيئة، ومدير مشروع جرد الحسابات والأرشيف وفريق العمل من الشركة المتخصصة.

وأشار مساعد رئيس الهيئة لشؤون القاصرين الأستاذ عبدالعزيز الحسين إلى أن هذا المشروع يعمل على جرد الحسابات وأرشفة جميع الوثائق والسجلات الورقية وتحويلها إلى إلكترونية ويتم فتح حساب لكل مستفيد متضمنا جميع الوثائق والخطابات والصكوك والأحكام الصادرة لهذا المستفيد.

وأوضح أن جميع الوثائق والسجلات التي تم تسليمها للهيئة من بيوت المال في المحاكم بوزارة العدل كانت ورقية. والكثير منها مضت عليه عشرات السنين وجزء منها مضى عليها أكثر من مائة عام مما يتطلب حفظها إلكترونياً لحمايتها من التلف. ويبلغ عدد هذه الوثائق قرابة (6،000،000) وثيقة موزعة على أكثر من 250 بيت مال في المحاكم بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف الحسين قائلاً: إن هذا المشروع سيسهم في التسهيل على المختصين في الهيئة للرجوع إلى كامل المعلومات التفصيلية عن حساب كل مستفيد لدى الهيئة بما يحفظ حقوق المستفيدين ويوضح المنصرف لهم والمتبقي من أموالهم بشكل دقيق وسريع جداً.







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