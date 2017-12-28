تذبذب الكهرباء يعطّل التشغيل الكلّي لمستشفى ترج العام

المواطن ـ بيشة

كشفت إدارة الصحة في بيشة، أنَّ سبب عدم تشغيل أقسام مستشفى ترج العام بشكل كامل، هو عدم الاستقرار في التيار الكهربائي، الذي نتج عنه تذبذب في الجهد؛ ما أدى إلى تلف الأجهزة الطبية، وتعطل العمل بالمستشفى.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنَّ “المستشفى يقدم خدماته الصحية لـ19343 نسمة، وفيه العديد من التخصصات، ويعمل بطاقة 50 سريرًا، ويعمل فيه 52 من الكوادر الصحية المختلفة”.

وبيّنت أنَّ “مسؤولي صحة بيشة، وعلى رأسهم علي بن يحيي آل كاسي مدير صحة بيشة، يعملون، كل ما من شأنه، على خدمة وراحة أهالي ترج، ويقدرون مطالبهم”، لافتة إلى أنَّ “مستشفى ترج يعمل بطاقة 50 سريرًا، ويبعد عن بيشة 98كم طريق أسفلت، وأقرب مستشفى مرجعي هو مستشفى الملك عبدالله ببيشة”.

وأشارت إلى أنَّ “مستشفى وادي ترج يقدم خدماته الصحية لعدد 19343 نسمة يمثلون سكان ترج، ويعتبر مرجعًا لعدد 6 مراكز صحية”، مبيّنة أنّه “يوجد عدد سيارتين إسعاف مجهزة تجهيزًا كاملًا، والتخصصات المتوافرة بالمستشفى (جراحة عامة- الباطنة العامة- أمراض صدرية- عيادة أطفال- عيون- الأسنان) تعمل يوميًّا، وعيادات تعمل يومًا واحدًا في الأسبوع: نساء وولادة- أنف وأذن وحنجرة- الجلدية”.

وأضافت: “المستشفى يضم عددًا من أقسام الخدمات الطبية المساندة مثل: الأشعة- المختبر- التأهيل الطبي- صيدلية، ويعمل فيه 52 من الكوادر الصحية المختلفة، فيما بلغ عدد المراجعين في أقسام الطوارئ خلال عام 1438هـ، 38892 مراجعًا. والعيادات الخارجية 3410. وبلغ عدد الولادات 22 ولادة. وبلغ عدد الفحوص المخبرية 49680 فحصًا، والأشعة 3632 فحصًا إشعاعيًّا”.

وعللت عدم تشغيل أقسام المستشفى بشكل كامل، بأنه “لا زال هناك عدم استقرار في التيار الكهربائي، ينتج عنه تذبذب في الجهد؛ ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الطبية وتعطل العمل بالمستشفى، وتمت مخاطبة الشركة السعودية للكهرباء أكثر من مرة، وكان آخرها في 9/ 2/ 1439هـ”.







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