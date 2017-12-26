تذمر بعد إعلان جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

المواطن - سعد البحيري

سادت حالة من التذمر والغضب بين الطلاب والطالبات في أغلب المراحل الدراسية بسبب جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

وبالرغم من تباين واختلاف مواعيد جدول الاختبارات النهائية باختلاف المرحلة والكلية أو الجامعة إلا أن الشكوى من ترتيب أيام الاختبارات كانت هي القاسم الأعظم بين الطلاب.

وعلى موقع تويتر نشط الطلاب والطالبات عبر أكثر من هاشتاق يطالبون بتغيير الجدول أو يعبرون عن امتعاضهم من ترتيب المواد فيه.

وفي بعض المراحل التعليمية اشتكى الطلاب من عدم ترك مسافة كافية بين المادة والأخرى في جدول الاختبارات النهائية فيما اشتكى آخرون من زيادة المسافة التي وصلت في بعض الجامعات لأكثر من أسبوع بين المادة والأخرى.

واشتكى طلاب جامعة جدة من تعديل جدول الاختبارات النهائية عن السنوات السابقة مؤكدين أن النسخة القديمة كان بها بعض الاستقرار النسبي تم نسفها في الجدول الحالي.

وكانت العديد من الإدارات التعليمية والمدارس والكليات التقنية قد اعتمدت جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وتم نشرها بكثافة على موقع تويتر خلال الساعات الماضية من اليوم والأمس.







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