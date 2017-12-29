تراجُع مستوى بعض اللاعبين وتفوُّق مدرب عمان سبب خسارة الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أثار الخروج المفاجئ للمنتخب السعودي من فعاليات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23″، حالةً من الجدل خاصة أنه تصدر المجموعة الأولى في أول جولتين، وأرجع النقاد الرياضيون سبب الخسارة أمام عمان لتراجع مستوى بعض اللاعبين وتفوق مدرب الأحمر.

ورصدت “المواطن” تعليق عددٍ من النقاد والرياضيين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

كتب الإعلامي محمد البكيري في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “هدف عماني من خطأ تغطية دفاعية. كنا أفضل وأخطر. ولكن بلا تركيز ذهني أمام المرمى الأحمر. نحتاج إلى ذلك التركيز وسننجح لو بالتعادل”.

وتابع: “بالرأسية الثانية الأحمر العُماني أخضرنا يترنح أمام باب الخروج. تظل الكرات العرضية أكبر نقاط ضعف منتخبنا أول أو رديف. حتى في معظم أنديتنا. الغريب أن الأمر منذ سنوات دون معالجة فنية!!؟”.

وأضاف: “مدرب عمان كان جريئًا في تشكيلته وتغيراته. واللاعبون أظهروا انضباطًا تكتيكيًّا فاعلًا مستوى ونتيجة. لم نكن أسوأ لكن لم نكن مثلهم في منعطف التأهل!! عكس ما سبقها من مباريات”.

وفي نهاية تغريداته، حرص البكيري على تهنئة المتأهلين إلى الدور التالي من كأس الخليج العربي، وقال: “مبروك تأهل منتخبي عمان والإمارات لدور الأربعة. ونقول لمنتخبي السعودية والكويت معوضين خير”.

واتهم الناقد الرياضي مبارك الشهري، الحكم السريلانكي لمباراة السعودية وعمان بالتآمر، كما انتقد ثنائي الأخضر سلمان المؤشر وصالح العمري، مؤكدًا أنهم لم يُقدما المستوى المأمول في كأس الخليج العربي، في حين تعامل مدرب عمان بشكل جيد.

وأضاف مبارك الشهري في تغريدة أخرى عبر حسابه على “تويتر”: “الحسنة الوحيدة لمشاركتنا هو أن جابر عيسى لاعب متكامل بعمر 20 سنة، نرجع ونقول المؤشر والعمري والمدرب سبب خروجنا المر”.

وعلَّق نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس بعثة الأخضر في كأس الخليج العربي، نواف التمياط، قائلًا: “الحمد لله على كل حال، مبروك للمنتخب العماني الشقيق.. فخور بما قدم لاعبو منتخبنا والقادم أفضل والشكر لكل من دعمنا”.

وقال لاعب المنتخب السعودي السابق صالح الداود: “مبروك للأشقاء في سلطنة عمان التأهل ومعوضين خير لنا في القادم من المنافسات، علينا المحافظة على المكتسبات من هذه المشاركة موعدنا موسكو”.

ونشر الإعلامي تركي العجمة صورة لمجموعة السعودية في كأس العالم 2018، وعلق عليها قائلًا: “هارد لك للأخضر الشاب، ونلتقي على خير إن شاء الله في موسكو”.







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