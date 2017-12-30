ترامب: قادة إيران خائفون من الشعب والأنظمة القمعية لا يمكن استمرارها
أكد أن اليوم الشعب الإيراني يواجه خيارًا فيما يراقب العالم

ترامب: قادة إيران خائفون من الشعب والأنظمة القمعية لا يمكن استمرارها

2017/12/30
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن العالم بأسره يدرك أن شعب إيران “الطيب” يريد التغيير، وبخلاف القوة العسكرية الواسعة للولايات المتحدة، فإن الشعب الإيراني هو ما يخشى منه قادة نظام الملالي.

وشدد ترامب، في مقاطع فيديو نشرها له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، على أن “الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، ويأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خيارًا.. العالم يراقب!”.

 

 

واستمرت لليوم الثالث على التوالي تظاهرات الإيرانيين ضد النظام الحاكم، حيث شهدت العاصمة طهران تظاهرات حاشدة، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية للتظاهر.

ومع تصاعد واتساع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمرشد، حذرت السلطات المتظاهرين من مخالفة القوانين والمشاركة في احتجاجات غير قانونية.


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