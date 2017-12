ترامب: قادة إيران خائفون من الشعب والأنظمة القمعية لا يمكن استمرارها

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن العالم بأسره يدرك أن شعب إيران “الطيب” يريد التغيير، وبخلاف القوة العسكرية الواسعة للولايات المتحدة، فإن الشعب الإيراني هو ما يخشى منه قادة نظام الملالي.

وشدد ترامب، في مقاطع فيديو نشرها له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، على أن “الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، ويأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خيارًا.. العالم يراقب!”.

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most…. pic.twitter.com/W8rKN9B6RT

