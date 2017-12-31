ترامب مغردًا: أخيرًا فهم الإيرانيون كيف تُهدر ثرواتهم على الإرهابيين

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التظاهرات الحاشدة التي تغزو الشوارع الإيرانية لليوم الرابع على التوالي في العديد من المدن، من بينها العاصمة طهران، تنديدًا بنهب نظام الملالي ثروات البلاد وأموالها لدعم العناصر والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى مواصلته برامج تطوير أنظمة الصواريخ الباليستية.

وقال ترامب في تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع تويتر: “احتجاجات كبيرة في إيران، أخيرًا أصبح الشعب حكماء لمعرفة كيف أموالهم وثرواتهم قد تمت سرقتها وإهدارها على الإرهاب، يبدو أنهم لن يأخذوها بعد الآن”.

وشدد الرئيس الأميركي مجددًا خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي، على أن “الولايات المتحدة تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران”.

وكان الرئيس الأميركي قد بعث برسالة تهديد، أمس السبت، لنظام الملالي، أكد خلالها أن “العديد من التقارير تتحدث عن الاحتجاجات السلمية من قِبَل المواطنين الإيرانيين، والذين تضرروا من فساد النظام وإهداره لثروات البلاد في تمويل الإرهاب بالخارج”.







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