ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يُلاحق الأهلي ونادي الاتحاد خامسًا

المواطن – مروة نبيل

انتهت منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي، مساء اليوم الأحد، بمواجهتين الأولى بين الهلال والتعاون، وانتهت بفوز الزعيم، والثانية جمعت بين نادي الاتحاد والفيحاء، وخسرها العميد بهدف دون رد.

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي كالتالي: النادي الأهلي في المقدمة بـ31 نقطة، يليه الهلال برصيد 30 نقطة، ثم فريقا النصر والفيصلي في المركزين الثالث والرابع برصيد 24 نقطة.

واحتل نادي الاتحاد المركز الخامس بـ22 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، يليه الباطن بـ20 نقطة، وبرصيد 19 نقطة، جاء ناديا الشباب والفيحاء في المركزين السابع والثامن.

وجمعت أندية التعاون والقادسية والفتح 17 نقطة، ليحتلوا المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، وفي المركز الـ12 جاء نادي أحد بـ14 نقطة، وبنفس الرصيد احتل الاتفاق المركز الـ13، وتذيل الرائد الترتيب بـ11 نقطة.







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