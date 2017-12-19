ترقب بث مباشر لمؤتمر إعلان الميزانية السعودية 2018

ترقب بث مباشر لمؤتمر إعلان الميزانية السعودية 2018

2017/12/19
الساعة 3:52 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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وزارة المالية
المواطن - الرياض

تعلن وزارة المالية اليوم تفاصيل الميزانية السعودية 2018 .

ويمكن متابعة تفاصيل الإعلان من هنا :


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