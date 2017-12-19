2017-12-19 saad الرئيسيةالسعودية اليوم ترقب بث مباشر لمؤتمر إعلان الميزانية السعودية 2018 ترقب بث مباشر لمؤتمر إعلان الميزانية السعودية 2018 2017/12/19 الساعة 3:52 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1815 0 طباعة المواطن - الرياض تعلن وزارة المالية اليوم تفاصيل الميزانية السعودية 2018 . ويمكن متابعة تفاصيل الإعلان من هنا : شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : 210 مليارات ريال للقطاع العسكري في الميزانية السعودية 2018 كل ما تريد معرفته عن ميزانية السعودية 2018 هنا بيان وزارة المالية : استعراض لأهم المبادرات والإصلاحات بإفصاح وشفافية "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن ينفي أرقام المبالغ المتداولة.. الخميس المقبل الاستحقاق والصرف ترقب أول دفعة من حساب المواطن الخميس وجميع التساؤلات ستجد الإجابة الخميس موعد صرف أول دفعة من الدعم في حساب المواطن.. والفئات المستحقة 3 استفسارات مهمة رد عليها حساب المواطن.. أبرزها نتائج الأهلية حساب المواطن يدعم الموقوفة خدماتهم لـ6 أشهر فقط انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات رفضها الوطن واحتضنها الغرب.. مشاعل العرادي توضح لـ”المواطن” سر اكتشاف جينات نباتية لإنتاج النفط الحيوي محلل سياسي فرنسي لـ”المواطن”: موقف السعودية من قرار ترامب بشأن القدس منطقي ويبيّن أبعاد القنبلة الأميركية الكاتب السعيد لـ”المواطن”: استقالة الحريري بداية مواجهة أذناب طهران وحزب الشيطان خبير في الشؤون الإيرانية لـ”المواطن”: طهران في ورطة كبرى المستشار المالي لبنك إنجلترا لـ”المواطن”: خطّة محمد بن سلمان نبع للأموال عبر الاستثمار الرياضة العالمية تعليق رئيس الفيفا حول فشل إيطاليا في الصعود للمونديال نجم اليوفي يُغازل برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه كريستيانو رونالدو يختار صفقة مميزة للريال من الدوري الإيطالي خطة مان سيتي لإبعاد نجمه عن أعين برشلونة وريال مدريد إدارة مانشستر سيتي تُجهز هدية للفيلسوف جوارديولا السياحة والسفر بالصور.. سياحة سلوفينيا ترحب بزوار الخليج عبر برامج سياحة شتوية بالصور.. الشتاء اللندني والتجربة في الأشهر الباردة الدافئة سلطان بن سلمان: طفرة سياحية قوامها 32 متحفًا بتمويل 5 مليارات ريال لأول مرة.. السياحة العالمية تطلق أوسكار الإعلام السياحي العربي بـ28 جائزة تونس.. السياحة تشهد انتعاشة واضحة والأمن كلمة السر تيوب المواطن شاهد.. مقلب شامبو يثير ذعر رجل شاهد.. لحظة الهجوم الإرهابي على كنيسة في باكستان شاهد.. أخطر لعبة ملاهٍ في العالم شاهد.. نمر غاضب يثير فوضى في حفل زفاف شاهد.. شاب ثري يقود سيارته الفارهة بسرعة خطيرة فيسبوك المرأة والطفل بالفيديو والصور.. فنانة أبها في تشكيل المعادن تسرد نجاحها لـ”المواطن” في ليلة باردة معرض تثقيفي عن سرطان الثدي في القرى بالباحة التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع المركز التخصصي وجمعية زهرة تعلمي طريقة تنمية الحاسة السادسة لديك بسهولة آسيا جبار المناضلة الروائية الجزائرية في بؤرة الضوء .. لم تنل نوبل لكنّها فازت بالقلوب