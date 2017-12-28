تشكيل نادي أُحد لمواجهة الزعيم في مسابقة الدوري

المواطن - محمد سمعة

كشف الجزائري نبيل نغيز المدير الفني لفريق أُحد عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الهلال في الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

وجاء تشكيل نادي أُحد مكونًا من:

في حراسة المرمى : عز الدين دوخة .

في خط الدفاع : محمد محسن ، عمر محمد ، إدواردو فيجريدو ، بدر باي .

في خط الوسط : إسحاق فورساه ، سامي كسار ، محمد عطية .

في خط الهجوم : مهند الشنقيطي ، رائد الغامدي ، سميحان النابت .

في قائمة الاحتياط : عبده البسيسي ، محمد ناجي ، سالك أحمد ، عبد الحليم العمودي ، أيمن فتيني ، موسى عسيري ، شافي الدوسري .







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