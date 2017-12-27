تشيلسي يختار صفقة نارية له من ألمانيا

المواطن - محمد سمعة

يهتم نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الفترة المقبلة .

ويذكر أن أنطونيو كونتي مدرب البلوز أبدى رغبته بتعزيز صفوفه بصفقات قوية من أجل التألق في المباريات بالموسم الحالي .

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع النجم التشيلي خاصة أن أنطونيو كونتي سبق له تدريبه في نادي يوفنتوس الإيطالي .

وكان فيدال انتقل إلى صفوف فريق بايرن ميونيخ في صيف عام 2015 قادمًا من نادي يوفنتوس .

يذكر أن تشيلسي كان قد حقق لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016-2017 تحت قيادة مدربه الإيطالي كونتي .

يتواجد البلوز حاليًا في المركز الثالث برصيد 42 نقطة .

وكان كونتي جاء لتدريب نادي تشيلسي في صيف عام 2016 بعد تدريبه للمنتخب الإيطالي في يورو 2016 .







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